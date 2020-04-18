التموين: 1850 "سوبر ماركت" يشاركون في معارض "أهلا رمضان"

قال الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين، إن الوزارة تتشارك مع كل الجهات المعنية في ضمان تقليل الكثافات وعدم وجود ازدحام أو تكدس في أي مكان بشكل عام، وهو ما جعل الوزارة تصدر توجيهًا لكافة السلاسل التجارية بمراعاة كل تعليمات الوزارة الصحة بشأن مسافات التباعد الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "DMC"، أن الأسبوع الأخير من شهر شعبان يشهد زيادة في عمليات المشتريات والكثافات داخل الـ"سوبر ماركت".

وتابع أن هناك أكثر من 1850 "سوبر ماركت" يشاركون في معارض أهلًا رمضان، بتخفيضات تزيد عن 25% على السلع: "هي تخفيضات حقيقية، ونراقب على تنفيذها، وليست أرقام معلنة للاستهلاك المحلي".

واستطرد أن: "مصر فيها وفرة كبيرة من السلع الغذائية، وهذا الأمر واضح للمواطن العادي على مستوى نسب التخفيضات التي ظهرت بشكل واضح في معارض أهلًا رمضان".