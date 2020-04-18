الغرف التجارية لـ المواطنين: اطمئنوا بخصوص الأسعار.. والسلع في الأسواق

طمأن تجار الغرف التجارية، المواطنين، على توفر السلع وحركة الأسعار واستقرارها الفترة المقبلة، وقالوا لـ"الوطن" إن رصداً دورياً لحركة السلع والمنتجات في الأسواق يتم للحيلولة دون أي نقص أو مغالاة أو احتكار.

وقال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان، إن القرارات الاقتصادية والتى من شأنها وقف تصدير بعض السلع والمنتجات المحلية أوقفت ارتفاعها أسعارها في السوق المحلي، وأن الدولة تقوم بتكثيف السلع والمنتجات بالأسواق بالأسعار المخفضة من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ما ساهم في حدوث الوفرة وزيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار.

وأكد عمرو أبو العيون رئيس غرفة اسيوط، أنه يتم رصد دوري لحركة السلع والمنتجات سواء من حيث الكمية أو السعر وأي اختناقات أو نقص أو مغالاة أو احتكار يتم رصدها ورفعها للجهات، ومن ثم الأخذ بها لصالح المستهلك ويتحقق من خلالها الانضباط في الأسواق، ولأول مرة نرى بأن الحكومة تمسك بزمام الأمور وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية من خلال قرارات اقتصادية واضحة وسرعة في اتخاذها ساهمت في هدوء الأسواق واستقرار الأسعار.

فيما قال الدكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية، إن استخدام الدولة للمجمعات الاستهلاكية له دور بالغ الأهمية في تنظيم واستقرار السوق، مؤكداً أن أسواق الجملة تعمل 24 ساعة لتوفير الاحتياجات للمواطنين.

وكشف مرصد الأسعار اليومية للغرف التجارية بمحافظات الجمهورية عن توافر المعروض من السلع دون وجود زيادات في الأسعار وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، فيما كشفت تقارير الغرف عن ارتياح في أسواق الخضر والفاكهة وتراجع كبير في الطماطم والبطاطس، وارتفاع طفيف في أسعار الزيوت والسمنة المصنعة واستقرار اللحوم الحمراء والبيضاء باستثناء الدواجن نتيجة لتعدد حلقات التداول.