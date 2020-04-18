محافظ قنا: تطهير 4 آلاف منشأة و249 شارعا و5 مواقف أجرة ضد كورونا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين، طهروا خلال اليومين الماضيين 4571 منشأة و249 شارعا و5 مواقف لسيارات الأجرة و4 مواقع للعمل.

وأكد الداودي أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أعمال التطهير شملت المؤسسات الحكومية والمنازل والمحلات والميادين العامة والشوارع ومواقف سيارات الأجرة ومواقع العمل، حيث جرى تطهير 1364 منشأة وموقع بمركز دشنا و1109 بمراكز الوقف و1027 بمركز قنا و349 بمركز فرشوط و212 بمركز قوص و188 بمركز نجع حمادى و73 بمركز أبوتشت و31 بمركز قفط.

ووجه الداودي رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.