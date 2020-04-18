450 دينارا.. الأردن يصرف سلفة للوافدين بالقطاع الخاص على 3 دفعات شهرية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة لأحوال العمالة المصرية في دول العالم، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أشار في تقريره إلى اهتمام الحكومة الأردنية بتقديم الدعم والمساندة الاجتماعية للعمال الذين تضرروا من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتوقف أغلب المنشآت في القطاع الخاص عن العمل، ومن ثم أطلقت رئاسة الوزراء الأردنية من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 5 برامج حماية ومساندة للعمال في هذا القطاع، وتشمل الأردنيين وغير الأردنيين.

ولفت إلى من ضمن هذه البرامج 3، الأول، يستهدف شريحة المشتركين في الضمان الاجتماعي وانتهت خدماتهم خلال الأزمة، أو ما قبلها، وهؤلاء يستحقون بدل تعطل عن العمل بنسبة 50% من الأجر الخاضع للضمان بحد أقصى 350 دينارًا وأدني 150 دينارًا لمدة ثلاثة أشهر.

أما الثاني فيسمح للمشتركين بالضمان الاجتماعي بسحب جزء من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بحد أقصى 450 دينارًا، وتقسم على ثلاثة أشهر، وستصدر مؤسسة الضمان أسس تنظيم هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة .

ويستهدف البرنامج الثالث المشترك في الضمان وانتهت خدمته، أو المتوقف اشتراكاتهم سواء مشترك إلزامي أو إجباري ولديهم 12 اشتراكًا على الأقل، فيستحقون سحب سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وهي 5 % بحد أقصى من مجموع أجر المشترك الذي لا يزيد أجره عن 500 دينار، وتكون السلفة بحد أقصى 450 دينار مقسمة على ثلاث دفعات شهرية، ولا يجوز للمشترك الاستفادة بأكثر من برنامج واحد.

وفي نفس السياق، أكد المستشار العمالي بالأردن، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس لمواطنين مصريين إلا إصابة واحدة من قبل، وذلك بعد أن سُجلت 5 إصابات جديدة جنسيات مختلفة، ليصبح عدد الحالات الكلية 407 حالات، وتحت العلاج 135، وشفاء 265 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 7.

وفي تقرير من المستشار العمالي بجدة، كشف وليد عبد الرازق أحمد، أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق عقود العمل عبر برنامج مساند للعمالة المنزلية حتى إشعار آخر، ولم يُعمل بأي عقد عمالة منزلية لأي عامل منزلي سواء سائق، أو ممرض، أو بستاني خاص، وعاملة منزلية وخلافه، فضلًا عن تعليق عقد التوسط فى استقدام العمالة المنزلية.

وفي تقرير من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار إلي أن خسائر إيطاليا من أزمة كورونا قدرت بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الشركات تتسابق الآن على قرض قيمته 25 ألف يورو تقدمه الحكومة.