حظك اليوم الأحد 19-4-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يمكن الاعتماد علهي ويتحل المسئولية على أكمل وجه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن أخبارك كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.