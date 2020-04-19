أسعار الخضروات اليوم الأحد 19-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات، اليوم الأحد 19 أبريل الجاري كالتالي:

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 1.75 إلى 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.

الباذنجان

ووصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيه.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ9 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيهًا.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 4 إلى 12 جنيها.

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ7 جنيهات.