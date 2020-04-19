ختم القرآن والأذكار.. تطبيقات تساعدك على الإكثار من العبادة في رمضان

يقترب شهر رمضان المبارك، ويستقبله المواطنون في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها مصر والعالم، من تعليق كل الأنشطة الدينية، مثل صلوات الجماعة والتراويح، وعبادات رمضان الروحانية، والالتزام بقضائه في المنازل، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الأمر الذي يجعل المسلمون، يلجأون إلى إقامة شعائر العبادات الدينية مثل صلاة التراويح والاعتكاف في المنازل، ما يزيد البحث عن التطبيقات الدينية، بمختلف أنواعها، لتحميلها على الهواتف المحمولة، التي تساعد على قراءة القرآن وسماعه، والإكثار من الذكر، والتنبيه بمواقيت الصلاة، وكذلك السحور والإفطار.

ورصدت "الوطن"، أهم 8 تطبيقات للتعايش مع روحانيات الشهر الكريم، التي تناسب الهواتف المحمولة، التي تدعم نظام الأندرويد أو IOS، وهي:

Ramadan Legacy

يوفر التطبيق خطة يومية على مدار الشهر الكريم، لتنظيم عباداتك، ومنها اتجاه القبلة وأوقات الصلاة، وكذلك أذكار الصباح والمساء، ومواعيد الأكل والنوم، مع إمكانية مشاركة الفيديوهات والصور مع الآخرين عن يومك في رمضان.

ذكّرني Thakerni

يحتوي على جميع الأذكار والأدعية الصوتية كما وردت في كتاب حصن المسلم، والتسلسل الصحيح كما وردت عن نبيِّنَا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويمكن معه المحافظة على الأذكار بشكل يومي، وذلك من خلال خاصية التشغيل الصوتي والتلقائي للأذكار، وكذلك توفيره محرك بحث عن الأذكار بواسطة العنوان أو المحتوى.

Muslim Prayer Ramadan

يساعدك في الإطلاع على مواقيت الصيام، في أي مكان تتواجد به، وكذلك إمكانية قراءة القرآن الكريم مع وجود الترجمة، وأيضًا السبحة الرقمية، مع قائمة بالمساجد القريبة من مسكنك أو مكان إقامتك.

Ramadan Fitness Challenge

تطبيق رياضي، يساعدك على تجنب زيادة الوزن بعد تناول الحلويات والعصائر والأطعمة الدسمة على مائدة الإفطار في رمضان، حيث يدير التطبيق مجموعة من خبراء الرياضة واللياقة البدنية، لمساعدتك في الحصول على الجسم المثالي خلال الشهر الكريم، وكذلك التمارين المناسبة لك أثناء وبعد الصيام.

تطبيق نختم

يتيح تطبيق (نختم) للمستخدم إمكانية قراءة آية من القرآن، كلما أراد فتح هاتفه، حيث يعرض البرنامج على المستخدم آية من كتاب الله، كلما فتح هاتفه بالترتيب الذي وصل إليه مع آخر آية، كما يمكنه معرفة تفسيرها، وسماعها بصوت القارئ المفضل لديه.

يقوم البرنامج مع بداية كل يوم جديد، بإظهار إحصائيات قراءاتك اليومية والأسبوعية والشهرية، منذ استخدام البرنامج.

التطبيق مزود بأصوات عدد كبير من كبار قراء القرآن الكريم، منهم: الشيخ الحصري، مصطفى إسماعيل، محمد صديق المنشاوي، عبدالباسط عبدالصمد، الحذيفي، مشاري راشد، سعود الشريم، أحمد العجمي، عبدالرحمن السديس، محمد جبريل، ماهر المعيقلي، سعد الغامدي وغيرهم.

تطبيق ختمة

تطبيق ختمة يساعدك على ختم القرآن الكريم، حيث يقدم لك وردك اليومي حسب المدة التي تريد أن تختم المصحف فيها، كما يقوم بتنبيهك يوميًا لتذكيرك بالورد في الوقت الذي تحدده.

ويتضمن التطبيق، أذكار الصباح والمساء وغيرها، ومنبه يومي للأذكار والسنن كسورة الكهف يوم الجمعة، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والـIOS.

تطبيق وِردَك

يعرض تطبيق وردك، بضع آيات من القرآن الكريم، للمداومة على قراءته يوميًا، ويتميز التطبيق بأنه يستخدم دون الاتصال بالإنترنت واستخدامه سهل ومريح للعينين، كما يحتوي على أكثر من 70 قراءة نادرة.

تطبيق دعاء مسلم

يتألف التطبيق، من أدعية إسلامية مفيدة، مقسمة إلى 18 فئة رئيسية من الأدعية والأذكار، ويساعد الأطفال والكبار على معرفة وتعلم وحفظ أدعية مختلفة، من أجل الاستعانة بها في الحياة اليومية.

تطبيق القرآن الكريم

تطبيق يقدم لك مميزات عديدة خلال شهر رمضان المبارك، ومن أهمها، خاصية القراءة الليلية، والتي تعطي للقارئ راحة تامة أثناء فترات القراءة الطويلة أو في الأجواء قليلة الإضاءة.