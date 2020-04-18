إضاءة خافتة وهدوء.. كيف تصنع "رُكن روحاني" للعبادات بمنزلك في رمضان

يقترب شهر رمضان المبارك، ويستقبله المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، من تعليق كافة الأنشطة الدينية مثل صلوات الجماعة والتراويح وعبادات رمضان الروحانية، والالتزام بقضائه في المنازل تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقدم "الوطن" كيفية صنع ركن روحاني مخصص للعبادات الدينية وقراءة القرآن في البيت لتعيش الأجواء الرمضانية بمنزلك وفقا لموقع "Homify"، وذلك على النحو التالي:

شبابيك وفتحات بتصميم خاص

اختر لهذا الركن فتحات خاصة مختلفة عن كل المنزل، بنقوش وزخارف إسلامية تعكس أشعة الشمس بشكل مميز وهادئ تساعدك على الشعور بأجواء رمضانية.

استخدام نقوش وزخارف مميزة

اختر أقمشة جميلة وناعمة بنقوش خاصة برمضان وأجواء إسلامية مهيبة، ولمسات من النحاس والذهب لتُعطي قيمة لهذا الركن عن بقية فراغات المنزل.

أجواء دافئة وإضاءة هادئة

لا تحتاج لأكثر من مقعد مناسب وركن صغير وسجادة ناعمة واستمتع بركن روحاني في منزلك، ولكن احرص على إضاءة دافئة ومناسبة لتساعدك على قراءة القرآن والتعبد في أجواء مناسبة.

أرضيات بروح شرقية

إن كنت ستصمم الركن أو الغرفة المخصصة للعبادة من البداية، فالأفضل اختيار أرضية بروح شرقية وزخارف مميزة، لتضيف أجواء عربية وإسلامية على الفراغ ككل.

غرفة مكتب وركن خاص

لن تحتاج بتخصيص غرفة كاملة للعبادة، بل يكفي ركن في غرفة مكتبك الهادئة أو غرفة نومك والتي تعد هي عالمك الخاص ومهربك الأخير من إرهاق يوم عمل شاق ومتعب.

مقعد مريح

اختر مقعد مريح ليساعدك على الاسترخاء أثناء قراءة القرآن والاستراحة بين ركعات التراويح والتهجد، إلى جانبه طاولة لمشروب دافئ ولترك القرآن جانبا أثناء الصلاة.

وابتعد عن الألوان القوية والنقوش المزدحمة حتى لا يتشتت انتباهك وتقع في فخ عدم التركيز، فالغرض من هذا الركن الروحاني تصفية الذهن والشعور بالهدوء والراحة.

ركن روحاني بشرفة المنزل

يمكنك أن تجعل شرفتك في رمضان هي ركنك الرواحني، حتى تستمتع في الصيف الحار بنسمات الهواء الباردة والمنعشة في ليلة اعتكاف طويلة تناجي ربك وتدعوه بما تتمناه.