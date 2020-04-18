رئيس الإنجيلية في احتفال "عيد القيامة": السيسي جنب البلاد مخاطر كورونا

هنأ القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الجميع بعيد القيامة، وتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئته لهم بالعيد، مقدما الشكر كذلك له على قراراته ومواقفِهِ التاريخيَّةِ غيرِ المسبوقةِ إزاءَ أزمةِ تفشِّي فيروس كورونا.

وخلال الاحتفال الرسمي للطائفة الانجيلية بعيد القيامة، الذي اقيم مساء اليوم، بالكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدةن بدون حضور شعبي، قال زكي: "إنَّ الدورَ الذي لعبَه الرئيس السيسي، كانَ حاسمًا لتجنُّبِ الكثيرِ منَ المخاطرِ التي كانَ منَ الممكنِ أن تعصِفَ بالبلادِ مثلمَا حدَثَ في العديدِ منْ بلادِ العالمْ".

كما شكر "زكي" رئيس الوزراء الدكتور مُصطَفى مدبولي، والحكومةَ المصريةَ بكافَّةِ وزاراتِها، لما اتخذَتْه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ فوقَ كلِّ اعتبارْ.

كذلك قدم شكره لكلَّ العاملينَ في القطاعِ الطبِّي، الذين يمثِّلونَ بحقّ جيشَ مصرَ الأبيضْ، ويخاطرونَ بحياتِهم في سبيلِ سلامةِ وصحةِ المواطنينَ، قائلا: "إننا مدينونَ لكمْ بحياتِنا".

كما شكر القواتِ المسلحةْ والشرطة الذينَ يحملونَ على عاتقِهِم مسؤولياتٍ ضخمةً ويضحونَ بحياتِهِم من أجلِ سلامةِ الوطنِ وأمنِهِ.

وتابع زكي: " كمَا أشكر أيضًا أعضاءَ المجلسِ الإنجيليّ العامْ ورؤساءَ المذاهبِ، الذين يعملونَ بتلاحُمٍ من أجلِ حمايةِ الجميعِ، ونحنُ في تواصلٍ مستمرٍّ سويًّا من أجلِ متابعةِ الأزمةِ واتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ.. لقد خُضْنا معًا تحدياتٍ كبيرةً، وكانَ علينا اتخاذُ قراراتٍ صعبةٍ؛ فقرارُ تعليقِ العبادة لم يكنْ سهلًا على أيٍّ منا لكنَّه جاءَ من منطلقِ المسؤوليةِ الوطنيةِ والروحيةِ. ونحنُ في تواصلٍ مستمرٍّ لاتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لحمايةِ حياةِ وصحةِ شعبِ كنيستِنَا."

وأردف: "كما أوجِّه شكري العميق للكنائسِ المحليَّةِ، التي خرجَتْ في خدمةِ المجتمعِ جميعًا بلا تمييز في مواجهةِ آثارِ وتداعياتِ هذهِ الأزمةْ، وأوجِّهُ جزيلَ الشُّكرِ لشعبِ الكنيسةِ لالتزامِهِ بقرارِ تعليق الاجتماعات، كما أشكرُ شعبَنا المصريَّ العظيمَ، لالتزامه بالتعليماتِ والإجراءاتِ التي اتخذتها الحكومةُ من أجلِ العبورِ من هذهِ الأزمةِ بسلامْ".

واختتم زكي، كلمته: "لقدْ أثبتتْ هذهِ الأزمةُ أنَّ لدينا وطنًا ننتمي إليهِ ونحبُّه ويهتمُّ هو بنا، وقيادةً وحكومةً استطاعتْ بقراراتٍ حكيمةٍ هادئةٍ وأداءٍ راقٍ أنْ تجنِّبَ مصرَنَا الحبيبةَ ويلاتٍ كثيرةً. إننا نشعرُ بالفخرِ والاعتزازِ تجاهَ القيادةِ في بلادِنا وتجاهَ الشعبِ الذي ننتمي إليهْ. ورغمَ أيِّ شيءٍ نثقُ أنَّ اللهَ سيعبُرُ بنا هذهِ الأزمةَ بقدرتِهِ العظيمةِ ورحمتِهِ الغامرةْ."