إصابة 7 عمال بأحد مصانع العاشر بكورونا وعزل منزلي لزملائهم في الشرقية

سجلت محافظة الشرقية أمس، إصابة 3 عمال بمصنع جبنة بالعاشر من رمضان، بفيروس كورنا المستجد، من أبناء مركز بلبيس، بالإضافة إلى 4 عمال سابقين من ذات المصنع تم تسجيلهم في وقت سابق، فيما ألزمت مديرية الصحة زملاء المصابين بالغزل المنزلي لمدة 14 يوما مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، عن إصابة كل من "أ م."، 41 عاما، عامل إنتاج بمصنع جبنة بالعاشر، مقيم بقرية السعدية التابعة لمركز بلبيس، وتبين إصابته بعد إجراء تحليل له بمستشفى الصدر بالزقازيق، وجرى تحويله إلى مستشفى عزل بالقليوبية، وكذلك إصابة "م . ا"، عامل بذات المصنع، مقيم بقرية الحصوة التابعة لمركز بلبيس، بالإضافة إلى عامل آخر مقيم بحي المتاجر بمدينة بلبيس.

وقام فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية، بالتوجه إلى منازل المصابين بقري الحصوة والسعدية وحي المتاجر التابعين لمركز بلبيس، والتي يقيم فيها 170 فردا من المخالطين للمصابين، حيث تم فرض العزل الذاتي من مخالطي الحالات الإيجابي لعدد 4 أسر في منزلين بإجمالي 35 فردا بحي المتاجر، و88 فردا بعدد 18 أسرة، يقيمون في 10 منازل بقرية الحصوة، وكذلك 4 منازل يقيم فيها 65 فردا بقرية السعيدية.

وفي وقت سابق، سجلت محافظة الشرقية حالتي إصابة لعاملين بقرية عليم بمركز بلبيس وعاملين شقيقين من قرية الخرس مركز منيا القمح، وألزمت الصحة زملائهم بالغزل المنزلي لمدة 14 يوما منهم 18 عاملا بمركز فاقوس، وآخرون في عدد من مراكز المحافظة.

وقال مصدر بمديرية القوى العاملة بالشرقية، إنه تم إيقاف خط إنتاج المصنع بالعاشر من رمضان، وإغلاق المبنى ومنح جميع العمال إجازة مع سريان حصولهم على المرتب.