الجزائر تسجل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 116 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و3 وفيات و48 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت السلطات الجزائرية، مددت إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 من الشهر الجاري.

وقالت إدارة السجون في الجزائر، في وقت سابق، إن 30 منشأة صناعية في السجون تعمل على إنتاج الأقنعة والمواد المطهرة، للمساعدة في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية في وقت سابق اليوم.

وقررت إدارة السجون فتح ورشاتها للخياطة من أجل صناعة 200 ألف قناع، لتلبية احتياجات السجون لها.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد تطبيقا لتوجيهات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون جملة من التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في فترة الحجر الصحي، في ظل التأويل الخاطئ للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات ضد كورونا.

وقال جراد في مراسلة إلى أعضاء الحكومة والولاة، إن "مراقبة الوضع الاقتصادي عقب الفترة الأولى للحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية قد كشفت بعض الاختلالات المؤثرة بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز وازدادت خطورة بفعل التأويل المشوه للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الوقاية من وباء كورونا فيروس ومكافحته"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأشار جراد، إلى أن النشاطات التي كانت معنية بإجراء الغلق تخص تلك التي تستقبل الجمهور ويركز عليها الأشخاص بقوة وكذا تلك التي قد تشكل ناقلات للوباء، مضيفا أن "باقي النشاطات فلم تكن معنية في أي وقت بهذا الإجراء".

وأوضح المسؤول الجزائري، أن إجراء وضع ما لا يقل عن 50% من الـمستخدمين في عطلة الذي اتخذ في المجال الاقتصادي لم يكن يرمي على الإطلاق إلى غلق الأنشطة ذات الصلة بل كان يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المستخدمين، الذين يجب عليهم أن يمتثلوا لقواعد التباعد الضرورية في مثل هذه الظروف.