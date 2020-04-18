ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في إيطاليا إلى 23 ألف و227 حالة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 482 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 575 في الإحصائية السابقة.

حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 172 ألف و434

ووصل المؤشر الإجمالي للوفيات إلى 23 ألف و227، بعدما كان على مستوى 22 ألف و745، أمس الجمعة، وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالوباء في البلاد ارتفعت بواقع 3 آلاف و491 حالة، ووصلت الإصابات إلى نقطة 172 ألف و434.

وتزامنا مع ذلك سجلت إيطاليا 44 ألف و927 حالة شفاء، وبهذه الأعداد من الوفيات والإصابات يستمر الوضع المستقر بشكل كبير في البلاد على مدى 13 يوما ماضية.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.