في اليوم العالمي للتراث.. وزير الآثار داخل مقبرة "واح تي" في سقارة

نشرت وزارة السياحة والآثار، عبر صفحتها الرسمية فيديو عن منطقة سقارة، التي شهدت أول بناء حجري متكامل في العالم، وعمرها أكثر من 4400 سنة.

قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إن يوم 18 أبريل، العالم كله يحتفل باليوم العالمي للتراث، لافتا إلى أننا أردنا توصيل رسالة للمواطنين من داخل موقع التراث العالمي بمنطقة سقارة الأثرية.

وتجول عناني داخل المقبرة، في مصطبة واح تي، التي تعد من أهم الاكتشافات الأثرية التي حدثت في سقارة في السنوات الأخيرة، وهو ما قام به المجلس الأعلى للآثار في "واح تي"، كان الكائن المطهر الذي عاش في الأسرة الخامسة، يعني في القرن الـ25 قبل الميلاد، مشيرا إلى أن المقبرة تحتوي على نصوص للتعريف بألقاب صاحب المقبرة، تماثيل، مناظر من الحياة اليومية.

وأضاف، أن من ضمن ألقاب واح تي "ويعب"، التي تعني الكائن المطهر وهو عبارة عن رجل يجلس يرفع يديه، ويحمل فوق رأسه إناء، وينسكب منه مياه، وأن صاحب المقبرة كان يتمنى أن كل القرابين الموجودة على الحائط سواء أكل أو شرب، يتم نقلها معه للعالم الآخر، ولكي يوجد تواصل بين روحه، تم عمل ما يسمى بالباب الوهمي، الذي يجعل الروح من الممكن أن تتحرك من خلاله.

واستكمل، أنه دائما نجد مع القرابين الأواني الموجودة بالمياه والزيوت والعطور، لأن المصري القديم كان مهتم جدا بالنظافة وصحته، ويخاف من الأمراض، مؤكدا أنه لو تعلمنا من تراثنا وحضارتنا، رؤية مدى كان الاهتمام بالنظافة ووجود وظيفة تسمى بالكاهن المطهر، فهذه الفترة تحتاج أن نأخذ بكل وسائل الحفاظ على صحتنا وأنفسنا، والتباعد الاجتماعي، واتباع إرشادات الدولة والحكومات، لأننا هدفنا الحفاظ على بعضنا البعض.