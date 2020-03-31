وزير الآثار يوجه رسالة شديدة لعدم المساس بالعاملين في السياحة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن فكرة إضاءة الهرم الأكبر بالجيزة تضامنا من العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كانت فكرة راودت الدكتور خالد عناني وزير الآثار منذ فترة.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، إنه جرى إطلاق خط ساخن للعاملين في المنشآت السياحية وجرى توجيه رسالة شديدة اللهجة من الدكتور خالد العناني لأصحاب المنشآت السياحية بعدم المساس بالعاملين في قطاع السياحة ولا تسريح لأي عامل ولا مساس برواتبهم، مشيرا إلى أن رواتبهم مستمرة.

وأكد أنه سيجري غلق الأماكن الأثرية حتى يوم 15 أبريل المقبل، وذالك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.