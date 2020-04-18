لا إصابات.. انهيار جزئي لعقار بالجمرك في الإسكندرية

شهد حي الجمرك فى الإسكندرية، اليوم السبت، انهيارًا جزئيًا لعقار قديم مأهول بالسكان بسوق الميدان، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، تحت إشراف نجوي أمين، رئيس الحي، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من سطح بالعقار الكائن بـ87 شارع محمود فهمي النقراشي بمنطقة الميدان بنطاق الحي.

وعلى الفور، توجهت المهندسة سكرتير عام الحي برفقة الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمشروعات والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والطرق، إلى مكان الحادث، وتمت المعاينة وتبين عدم وجود أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حماية أرواح المواطنين.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.