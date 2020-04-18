وزير البترول يحيي العمال من الإسكندرية: جنود في مواقع العمل

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من مشروعات التكرير بمحافظة الإسكندرية بدأها بمعملي شركة الإسكندرية للبترول وشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، حيث استعرض برامج التشغيل بالوحدات الإنتاجية وتأمين بيئة العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الوزير على عدم التهاون في تطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات الخاصة بمنظومة السلامة والصحة المهنية وكذلك الإجراءات الوقائية حفاظا على العاملين وتحقيق أعلى معدلات التشغيل الآمن، مشيرا إلى الدور المهم الذي تؤديه معامل التكرير باعتبارها أحد أهم ركائز تأمين إمدادات الوقود وتوفير رصيد استراتيجي كاف للسوق المحلية من المنتجات البترولية.

ووجه الوزير التحية لجنود قطاع البترول العاملين في مواقع العمل الإنتاجية على الجهود المبذولة، مشيرا إلى أن تلك سمة أصيلة في قطاع البترول بعراقته وخبراته، مؤكدا خلال تواجده بمعمل شركة الإسكندرية للبترول على أن قطاع البترول مستمر في تطوير قدرات الشركات الوطنية ورفع كفاءتها انطلاقا مما يتوافر لها من قدرات وكوادر لديها الخبرة اللازمة ويجري تأهيلها باستمرار.

من جانبه أوضح الكيميائي مدحت بهجت رئيس الشركة، التزامها الكامل بتطبيق خطط قطاع البترول والدولة في تأمين بيئة العمل والكوادر البترولية والحفاظ على الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة من المخطط أن تكرر نحو 4.9 مليون طن زيت خام خلال العام المالي الجاري، لافتة إلى أنها نجحت حتى الآن في تحقيق المستهدف بالجداول الزمنية الموضوعة.

وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد تقييم شامل لوحدات مجمع الزيوت لتطويره ورفع كفاءته من خلال شركة ايبروم، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات دعم ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بالمستودعات والوحدات الإنتاجية.

وخلال تفقد الملا الوحدات الإنتاجية لإنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك، أكد أن الخطة الطموح لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة وإضافة وحدات إنتاجية لزيادة الطاقة التكريرية ومنها مشروع البنزين عالي الأوكتين بأنربك أسهمت بقوة في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وخاصة البنزين، ما أثمر عن تقليل الاستيراد.

ومن جانبه أوضح الكيميائي محمد علي رئيس الشركة، أن الشركة تنتج يوميا نحو 4550 طنا من بنزين 92 و95 و160 طن بوتاجاز و100 طن ريفورمات خفيفة يجري تسليمها لشركة إيلاب، بالإضافة إلى 25 طن هيدروجين يجري تدفيعها يوميا إلى شركتي أموك وإيلاب.

وأشار إلى كفاية الأرصدة اللازمة من النافتا التي تعد مادة التغذية الرئيسية باستمرار، ما يدعم تحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة للمعمل.

رافق الوزير خلال الجولة الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للتكرير والتخطيط والمشروعات ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ورئيسا شركتي إنبي وبتروجت.