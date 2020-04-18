صيدلي مصري يوزع الطعام على 100 أسرة فقيرة في كندا أسبوعيا

تحدث الصيدلي المصري مجدي يشوع، عن مبادرته بتوزيع الأطعمة على المحتاجين في ولاية تورنتو الكندية.

وقال يشوع في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن دولة كندا، فيها عدد من الفقراء والمشردين والمحتاجين، لافتًا إلى أن عدد المشردين يصل لـ35 ألف شخص يوميًا، في درجة حرارة تصل لـ30 درجة تحت الصفر أحيانًا.

وأوضح أنه يمتلك صيدلية هو وزوجته، وأنه اتفق مع سوبر ماركت كبير، على الحصول على الأطعمة التي اقترب موعد التخلص منها، ونشروا ورقة في الصيدلية، لإعلان وجود أطعمة للمحتاجين، وأن المبادرة وسعت، ومدهم الأهالي بالأطعمة المتبقية لديهم، مشيرًا إلى أنه يمد 100 أسرة فقيرة كل يوم جمعة بالأطعمة، التي يحتاجونها.