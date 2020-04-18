القومي لثقافة الطفل يقدم "حصة موسيقى" عبر "يوتيوب"

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، عبر يوتيوب، أولى حلقات البرنامج الجديد "حصة موسيقى"، فكرة وتقديم الموسيقار وائل عوض، التي يحاول بها، إعادة فكرة حصة الموسيقى، التي تكاد تكون اختفت من حياة الأطفال التعليمية.

ويهدف البرنامج، إلى تعلم فن الاستماع إلى الموسيقى، والتعرف على الآلات الموسيقية المختلفة، وتعلم السلم الموسيقي، وهو ما يمهد لتكوين جيل جديد لديه ذائقة موسيقية وبالتالي جمالية، كما يمهد لاكتشاف الأطفال الموهوبين في مجالات الموسيقى والغناء المتنوعة.

ويقدم الملحن وائل عوض، في الحلقة الأولى، معلومات مبسطة عن الموسيقى كمبادئ عامة، ويشرح آلة البيانو، التي تنتمي لعائلة الآلات الوترية، يندهش الكثيرين عندما يعرفون أنها آلة وترية.

ويفسر "عوض" ذلك، مع التعرف على أنواع البيانو المتعددة، والتعرف على أنواع العائلات الموسيقية، كما يقدم مقطوعة موسيقية لعازف البيانو الفرنسي ريتشارد كليدرمان، ويدرب الأطفال للاستماع إليها بطريقة صحيحة بداية من الجلسة السليمة، مع التدريب على كيفية الرؤية من خلال الأذن وليس العين، وهي أحد أهم قواعد الاستماع التي يطرحها الموسيقار في حلقاته، وغيرها من المعلومات المفيدة في زمن قصير حوالي عشر دقائق تقريبا.

جدير بالذكر، أن المايسترو وائل عوض قائد فريق كورال أطفال "سلام" بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، كما أن له العديد من الأغنيات لكبار المطربين، وقدم الألحان والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية، وعشرات من الألحان والأغنيات لمسرحيات الأطفال، وهو عضو جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، والجمعية الدولية للمؤلفين وناشري الموسيقى بباريس.

ويدعو الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، كل الأطفال لمتابعة برنامج حصة موسيقى، لاكتشاف مواهبهم والاستماع للموسيقى.

الحلقة الأولى: