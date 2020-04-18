يبدأ اليوم.. أسبوع حافل على قناة القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب

يستعد المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ للاحتفال بشهر رمضان، حيث تقدم قناة المركز على "اليوتيوب"، مجموعة متميزة من البرامج ابتداءً من 18 أبريل وحتى 24 أبريل 2020.

وتعرض القناة اليوم السبت الموافق 18/4/2020 في تمام الثالثة عصرًا الحلقة الثانية من حكايات الدكتور جلجول "كورونا والدكتور جلجول"، التي يقدمها الفنان جلال الدين جمال (رؤية وكتابة وتحريكًا)، وفي الرابعة تقدم معرض الفنان الصغير بعنوان "إبداعات الصغار"، تعليق الفنان أحمد عبد النعيم، تنفيذ وإخراج مروة طلبة، عن الفنانة الصغيرة جولي جورج صبحي.

وتعرض القناة يوم الأحد 19/4/202 في الثالثة عصرًا "لقاء الأدباء" مع الكاتب أحمد زحام، رؤية وتنفيذ ولاء محمد محمود، وفي الرابعة برنامج "الرياضي الصغير"، مع الكابتن روشان الفقي، وفي الخامسة برنامج "إبداعات الأسر"، تأليف وإخراج الدكتور شوق النكلاوي، ومونتير مروة طلبة.وأما يوم الإثنين 20/4/202، فتعرض القناة الحلقة الرابعة من برنامج "الأراجوز يعظ"، لتنظيم الوقت مع الفنان ناصر عبد التواب، والفنان أحمد جابر، وفي الرابعة "ورشتنا من بيتنا" عن شم النسيم، وفي الخامسة "برنامج من زمان"، وحلقة كذلك عن شم النسيم، إعداد وتقديم شيماء مصطفى وميسرة خيري.

وتقدم القناة يوم الثلاثاء 21/4/2020 في الثالثة عصرًا، الحلقة الرابعة من "أبلة عطية"، فكرة وتنفيذ إيمان صبري، وإخراج ميسرة خيري، وفي الرابعة "إبداعات الصغار" حول شم النسيم، مع الطفل محمد هاني.

والأربعاء 22/4/2020، تقدم القناة في الثالثة "مائة حكاية وحكاية"، حكاية مرمر والوطن من مجموعة فاتورة شادي للكاتب منتصر ثابت، ورسوم ناصر حامد، والأداء الصوتي هشام علوان، وإخراج ميسرة خيري، وفي الرابعة "إبداعات الصغار" اصنع وردة مع الطفلة رودينا محمد.

وتعرض القناة يوم الخميس في الثالثة عصرًا "ورشتنا من بيتنا" عن الفانوس المجسم، تنفيذ أميرة صبري، وفي الرابعة "المخترع الصغير" مع الطفل يس أحمد عيد، الحاصل على المركز الرابع في مسابقة المخترع الصغير.

وأما يوم الجمعة 24/4/2020 فتعرض القناة في الثالثة عصرًا "حكايات جدو"، إعداد وتصميم الفنان تامر سعدان، وفي الرابعة عصرًا "إبداعات الصغار" عن زينة رمضان مع الطفلة ملك هشام.