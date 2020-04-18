"التنمية المحلية" توضح ما أزيل من تعديات خلال الـ48 ساعة الأخيرة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المخالفات التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، كبيرة للغاية، وواجهتها الدولة بكل حسم، رغم ظروف فيروس كورونا الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "التقرير اللي تلقاه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية المرتبطة بمحافظات الجمهورية، من المحافظين ونوابهم وسكرتير العموم ومدراء الأمن وقوات إنفاذ القانون بينت النجاح في إزالة أنواع من المخالفات والتعديات".

وتابع: أن هذه التعديات هي التعدي بالبناء على أموال الدولة وأزيل خلال 48 ساعة فقط، 408 حالة تعد، ووصلنا إلى 1182 حالة إزالة، لتعديات على أراضي الدولة، منذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم استرداد 2182 قطعة، بما يعادل نحو 2601 ألف مليون متر مربع، وأزلنا 87 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة، لنصل إلى 348 إزالة، ويصل إجمالي الأفدنة المستردة نحو 6656 فدانا.