الكهرباء: لم يصدر قرار من الوزراء بتأجيل سداد فواتير الاستهلاك 3 أشهر

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لم يصدر أية قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، بتأجيل سداد فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن تأجيل سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة 3 أشهر، غير صحيح، مؤكدا أن مثل هذه الشائعات، تهدف إلى الأضرار باستقرار قطاع الكهرباء ووصول الخدمة للمواطنين.

وأكد المصدر، أن هناك تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بتقديم كل التسهيلات والتيسير على المواطنين، ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء، لأن الدولة تمر بظروف استثنائية، تتطلب وقوف الجميع يدا واحدة لعبور الأزمة.