أدفع فواتيرك إلكترونيا.. كيفية تتجنب الزحمة قبل شم النسيم

تحرص الحكومة بشكل كبير، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومع اقتراب موعد عيد الربيع، الذي يحتفل فيه المصريين، بالخروج والتنزه في الحدائق كل عام، فرضت الحكومة إجراءات مشددة، لمنع التزاحم في الأماكن العامة، ذلك اليوم.

وجاءت تلك الإجراءات، بضرورة غلق جميع المحال التجارية والحرفية، والمولات، ووقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة، وحظر تحرك حافلات الرحلات، سواء العامة أو الخاصة، أو تحرك المراكب النيلية، أو وجود تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، مع إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

واليوم، حد فاصل بين يومي السبت، الذي يتم فيه تنفيذ تلك الإجراءات بناء على قرار الحكومة من قبل، ويوم الإثنين الذي يتم فيه تطبيق الإجراءات السالف ذكرها، ما يؤدي إلى تزاحم المواطنين، لقضاء حوائجهم الشخصية، مثل التسوق ومنافذ دفع الفواتير وغيرها.

وتستعرض "الوطن"، عدد من النصائح للمواطنين لمنع تجنب الزحام، كالتالي:

- في حالة الرغبة في شراء السلع والمنتجات من السوبر ماركت، يمكن إعداد قائمة بالأشياء المطلوب شراءها والاتصال بالماركت لطلب الاحتياجات المطلوبة دليفري دون الحاجة إلى الذهاب إليه.

- وفي حالة الرغبة في دفع الفواتير الخاصة بك، سواء كانت فاتورة الكهرباء أو الماء أو الغاز أو فاتورة النت، يمكن دفعها من خلال الفيزا كارد الخاصة بك عن طريق تطبيق MY FAWRY أو محافظ المحمول الموجودة على تليفونك المحمول.

- وفي حالة الرغبة في تحويل أموال أو إجراء العمليات المصرفية الأخرى، فتقدم جميع البنوك خدماتها الإلكترونية عبر خدمات الإنترنت البنكية والمحافظ الإلكترونية التابعة للبنك، فيمكنك زيارة الموقع الخاص بالبنك الذي تعد عميلا لديه، وإجراء العملية المصرفية التي ترغب بها.

- وفي حالة إذا كنت ترغب في قضاء مشوار ضروري لا يمكن تأجيله، حاول قدر الإمكان أن تتجنب استقلال مترو الأنفاق إذا كان هناك فرصة في استبدالة بوسيلة مواصلات أخرى، وفي حالة عدم وجود وسيلة أخرى يجب اتباع إرشادات السلامة والأمان.

- أما إذا كان هناك مشوار غير ضروري، ويمكن تأجيله، فمن الممكن أن يتم إلغاءه، تجنبا للازدحام والتكدس في ذلك اليوم الاستثنائي.