السويس تواجه كورونا بخطة لمنع التجمعات في يوم شم النسيم

أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أن هناك جهود كبيرة تمت بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن بقيادة اللواء رجب عبد العال مدير الأمن، لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أن الإجراءات تضمنت غلق جميع شواطئ وحمامات السباحة وإلغاء الرحلات وجميع أشكال التجمعات سواء الحفلات ، أو الكافتيريات، أو المطاعم، وكذلك منع أي أنشطة بحرية مثل تسيير المراكب أو اليخوت داخل القري السياحية والمنتجعات بقطاع العين السخنة بالسويس.

وأشار إلى المرور المستمر على القرى والفنادق السياحية اولشواطئ والكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات، للتأكد من الالتزام بالقرارات، من خلال تشكيل لجان وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي اُتخذت للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد محافظ السويس، أنه أعطي توجبهات لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية ومسؤولي مشروع الشواطئ والشاليهات وجهاز التجميل والحدائق، بمنع تواجد وتجمعات المواطنين نهائيًا بالحدائق العامة والمنتزهات العامة والشواطئ العامة بنطاق الأحياء في أعياد الربيع.

وفي سياق متصل، قام حي عتاقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات لمحال وكافتيريات على الطريق الساحلي بالعين السخنة والزعفرانة، لمنع التواجد والتجمعات للمواطنين.

كما تتواصل جهود قيادات مديرية الأمن بقيادة مدير الأمن، والمتمثلة في كل من اللواء حسن ترك نائب مدير الأمن، واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن، واللواء عامر محمود عامر مدير المباحث الجنائية، والقيادات الأمنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تستمر إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد محمد نبيل مدير الإدارة، وفريق العمل المعاون له بالتنسيق مع الأحياء بتنفيذ خطتها في تعقيم وتطهير الشوارع والمدن الرئيسية بمحافظة السويس.

وتقوم إدارة المرور برئاسة العميد محمد رشاد مدير الإدارة بجهود مكثفة، والعمل بحزم لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تنظيم العمل استعدادًا ليوم شم النسيم وعيد الربيع.