تتكرر كل عام.. طبيب سموم: "الفسيخ" العام الحالي يشتت القطاع الطبي

تتكرر حالات التسمم الغذئي كل عام في أعياد شم النسيم، بسبب تناول بعض أنواع الفسيخ الفاسدة، لذلك حذر الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، من تناول الفسيخ في يوم شم النسيم، موضحًا: "الفسيخ سمك منتن ولا يكسب المناعة ولا يجب أن نجازف بصحتنا في هذه الأوقات بتناوله، وتسمم الفسيخ يؤثر على المناعة، وكل ما هو مملح يجب أن نحذر منه، وممكن ناكل رنجة مدخنة وبصل وليمون وخس".

كما قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، إن تناول الفسيخ والرنجة، ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكنه يتعلق بالصحة العامة، لأن كل عام يحدث عدد كبير من حالات تسمم الفسيخ، وتكون حالات شديدة، ونسب الوفيات عالية جدا، وعلاجها مكلف، وليس متوافر بكل الأماكن، وبالتالي ننصح بتجنب الفسيخ لأن تسمم الفسيخ من الأمراض الخطيرة جدا.

وكل عام يشهد إصابات تسمم عديدة بسبب تناول الفسيخ، ففي أكتوبر العام الماضي، أصيب 82 شخصا في محافظة الإسكندرية، جراء تناول وجبات فسيخ فاسدة، وجرى إسعافهم وبعد منحم المصل الخاص بعلاج التسمم.

كذلك أعلن مركز السموم، في أعياد شم النسيم الماضية، عن وقوع 7 حالات تسمم جراء تناوا فسيخ فاسد، وتم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، في المستشفيات المتاح بها مصل تسمم الفسيخ.

وفي عام 2017، خلال احتفالات شم النسيم، أعلنت وزارة الصحة، عن إصابة 45 شخصا باشتباه في تسمم غذائى، نتيجة تناول فسيخ فاسد، وجرى إسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم.

ولم يختلف عام 2016 كثيرا عن الأعوام التى تلته، حيث أكدت وزارة الصحة أن احتفالات شم النسيم في ذلك العام أسفرت عن إصابة 7 حالات بتسمم غذائى بسبب تناول الفسيخ و5 حالات اشتباه فى تسمم غذائى نتيجة تناول وجبات دواجن ولحوم وأغذية مختلفة.

طبيب سموم: حالات التسمم تشتت القطاع الطبي في مصر

الدكتور محمد عبدالسلام، أخصائي علاج السموم، قال إن تناول الفسيخ يعرض المواطنين بنسبة كبيرة للإصابة بالتسمم، موضحا أن حيث يحتوي على مادة شديدة السمية، تسمى البوتيوليزم، تنتج عن تراكم البكتيريا اللاهوائية في الأماكن المغلقة، وتهاجم الأعصاب، وتسبب ارتخاء في العضلات، لا سيما عضلات الجهاز التنفسي، ما يزيد من فرص حدوث فشل تنفسي، يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أن تواجد أي زيادة في أعداد المصابين بالتسمم نتيجة الفسيخ يساهم بالضعط بشكل كبير على القطاع الصحي في مصر، موضحا أن الدولة بتعمل بكل طاقتها للتصدي للفيروس، وأي إصابات تساهم في تشتيت القطاع الطبي ويزيد من احتمالية زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وتابع: أن الدولة اتخذت عدة خطوات إيجابية بهدف التصدي للفيروس منها إعلانها إتاحة المصل مجانا، وتجهيز عدة مستشفيات لاستقبال أي حالات تسمم، مشيرا إلى أنه يتوجب أن يكون المواطنين أكثر وعيا والتوقف عن تناول هذه الأطعمة الفترة الحالية.