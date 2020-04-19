باحث فيروسات يوضح أسباب الهلع من كورونا: غير متعارف عليه

قال الدكتور أحمد قنديل الباحث بمركز التميز العلمي للفيروسات، إن المركز يعمل في أكثر من اتجاه، وأنه مع ظهور الفيروس في الصين، كان لدينا تخوف من ظهوره في مصر بطريقة أو بأخرى، فقمنا بعمل أدوات تشخيصية مصرية، وأثبتت نجاحها، وفي مجال اكتشاف أو البحث عن أدوية موجودة في السوق المحلي، جرى عمل اختبار لبعض الأدوية، ومن الممكن أن يكون هناك نتائج مبشرة.

وأضاف قنديل، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يجعل لدينا هلع من فيروس كورونا، هو أنه بالنسبة للفيروسات الناشئة، الجسم غير متعارف عليها، وخطورتها أن الجسم المناعي لا يكون ذاكرة مناعية عنها، فبالتالي يكون انتقالها سريع، وانتشارها الواسع، يؤدي لتخوف كبير، خاصة عندما تكون نسبة الوفيات عالية، مثل إنفلونزا الطيور، السارس.

وتابع: أن نسبة الوفاة بالنسبة لفيروس كورونا، كانت تتراوح ما بين 2 إلى 4، وهي نسبة قليلة مقارنة بالفيروسات التي ظهرت قبل ذلك، والتي كسرت الحاجز العائلي لها، وانتقلت من أصل حيوان لإنسان، نتيجة اختفاء أو عدم وجود أي مناعات، تقدر على وقف الإصابة الفيروسية، وأن التخوف هو عدم وجود سابقة في أجسامنا المناعية، تقدر على إيقاف العدوى.