غدا.. توقف حركة المترو بالخطوط الثلاثة تزامنا مع احتفالات شم النسيم

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه سيجري وقف حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، صباح غدا الإثنين، من السادسة صباحا، حتى السادسة صباح بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت، أن ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بتوقف حركة المواصلات العامة، ومنها السكة الحديد والمترو، تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تعود حركة القطارات بالخطوط الثلاثة، صباح بعد غدا الثلاثاء في السادسة صباحا، حتى الساعة الثامنة مساء، طبقا لساعات حظر التجوال في البلاد.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن أعمال تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات مستمرة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل دورى بالخطوط الثلاثة، لحماية الركاب والعاملين، موضحاً أن الشركة، تقوم بحملات توعوية يوميا، للحد من انتشار الفيروس، وطرق مجابهته، والقضاء عليه.

وأشار عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن جميع الوحدات الإسعافية المتنقلة المتواجدة بالمحطات، مجهزة بكل المستلزمات الطبية، لتقديم الإسعافات الأولية، لأى حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب المستشفيات، لنقل الحالة المصابة إليها، لتلاقي العلاج بالشكل المطلوب.

وأوضح أن جميع القطارات، يتم تعقيمها قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أنه تم القضاء تماما على الزحام والتكدسات داخل عربات القطارات، وعلى أرصفة المحطات، بفعل الدفع بقطارات إضافية، لاستيعاب جموع الركاب.