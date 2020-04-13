المترو: توزيع كمامات طبية مجانا مع التذاكر بالمحطات الأعلى كثافة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن توزيع كمامات طبية على الركاب بالمحطات الأكثر كثافة، أثناء صرف تذكرة المترو لكل فرد، ومن ضمن المحطات التي يجري توزيع الكمامات الطبية بها "السادات - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - حلوان - العتبة"، مشيرة إلى أن الشركة ملتزمة تماماً بقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن هناك تعليمات صارمة لجميع العاملين بالقيام بغسل اليدين باستمرار، إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم الاثنين، كما أن القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والأمان للركاب.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أعمال تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات مستمرة لمواجهة تفشي كورونا، لافتاً إلى أن هناك نحو 76 قطارا يعملون بالخطوط الثلاثة للمترو في تعديلات جداول التشغيل وفقا للظروف الحالية، منوها إلى أن الشركة نجحت إلى حد كبير في الحد من زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، من خلال الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية.