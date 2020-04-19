غلق مخازن أدوية مخالفة وتحرير محاضر ضدها بالعجوزة

شنت أجهزة حي العجوزة برئاسة اللواء الدكتور هاني العناني، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة على مخازن الأدوية بنطاق الحي، أسفرت عن غلق وتشميع بعض المخازن المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق، لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا، وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين.

وطالب راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتأكيد على عدم إقامة أي أسواق أسبوعية بنطاق كل منها، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامه المواطنين، وإزاله تلك الأسواق، ومنع إقامتها مع أستمرار أعمال رفع المخلفات والنظافة، دون التقيد بمواعيد الحظر، لعدم الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يخص نظافة الشوارع.