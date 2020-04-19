بحضور هيكل والعناني.. تفاصيل إضاءة الأهرامات احتفالا بيوم التراث العالمي

أضأت وزارة السياحة والآثار، أهرامات الجيزة بالشعارات التي أطلقها المجلس الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي (ICOMOS) وهي: ثقافة مشتركة، تراث مشترك، ومسؤولية مشتركة، وذلك ضمن احتفالات الوزارة، بيوم التراث العالمي، مساء أمس السبت.

وحرصت الوزارة، بحضور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على إطلاق هذه الفعالية، أمس، من منطقة أهرامات الجيزة، المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وبدأت الوزارة احتفالاتها بهذا اليوم، منذ وقت الظهيرة، حيث جرى نشر عدد من الفيديوهات الآثرية والجولات الافتراضية، لعدد من المواقع الآثرية، عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية والعالم، للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجرى عرض فيديو عن جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، داخل مقبرة "واح تي"، الكاهن المطهر من عصر الأسرة الخامسة، والموجوده في منطقة آثار سقارة وزيارة افتراضية لها.

كما جرى الإعلان لأول مرة عن كشف أثري جديد، عبر شبكة الإنترنت، جرى العثور على هذا الكشف في جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة، على يد بعثة أثرية مصرية، وفيديو يصور المعالم الأثرية والسياحية لمصر، مع توزيع جديد للنشيد الوطني.

جدير بالذكر، أن العالم يحتفل في 18 أبريل من كل عام، بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به، وبجهود الجهات والمنظمات كافة، ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982.

ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.