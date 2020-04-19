أستاذ أزهر يهاجم يوسف زيدان بشأن الصيام أثناء الوباء: أفطر أنت لو خايف

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الذي قال لا صوم ولا جماع في زمن الوباء، حديثه خاطئ وغير علمي، والذى قال هذا يحتاج إلى مراجعة علمية.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "أتحدى على الهواء، لا صيام ولا جماع في زمن الأوبئة، ما يقوله فخاخ، والكلمة للأطباء والعلماء معا".

وأكد ردا على ما قاله الدكتور يوسف زيدان، أنه لم يقل عالم واحد إذا جاء الوباء وجب الإفطار، "القضية ليست هينة كون الكلمة ممكن أن تفجر أمة، بنص الدستور أعلى مؤسسة دينية بمصر، هو مجمع البحوث الإسلامية".

وشدد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على أن رب العزة لم يقل "أفطر لو أنت خايف، المسألة مش سايبة"، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف اجتمع مع الأطباء المتخصصين، وأجرى جلسات معهم ومع الفقهاء، ولم يقل كلمته إلا بعد الاستماع للأطباء، "هناك تعاون بين الأطباء والعلماء، والأطباء والعلماء على رؤسنا، والإفطار لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأهل العلم والدين المتخصصين".