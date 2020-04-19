مساء dmc يعرض رحلة مصورة مع مسحة المشتبه في إصابته بكورونا

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، فيديو لرحلة كيفية اكتشاف الإصابة بكورونا، ورحلة مصورة مع مسحة المشتبه في إصابته بالفيروس، داخل معامل التحليل.

وبدأت الرحلة بالحصول على عينة من المريض، ونقلها في درجة حرارة معينة، لمعامل وزارة الصحة، مثل المعمل المرجعي بمستشفى عين شمس التخصصي، ووضع العينة في الثلاجة، وتجميع عدد من العينات.

وقالت الدكتورة غادة إسماعيل مديرة المعامل المرجعية بالمستشفيات الجامعية، أنه يجري عمل استخلاص للحمض النووي للفيروس، عبر جهاز معين، ثم يتم الكشف عن الفيروس على أحد الأجهزة، في فترة تصل لساعتين، وتظهر بعدها النتيجة كإيجابية أو سلبية، لافتة إلى أن الحالات الإيجابية، يتم إبلاغ الطب والوقائي عنها، وإبلاغ غرفة عمليات وزارة الصحة، من أجل سحب عينات من المخالطين لصاحب العينة.