وائل جسار: "كل واحد فينا عليه دور لمواجهة كورونا"

قال الفنان وائل جسار، إن الفن رسالة، وليست الأغاني الرومانسية والشعبية وغيرها هي الرسالة فقط، بل الدور الذي يقوم به الفنان وقت الأزمات والمحن، ودعمه للمجتمع والإنسانية، مشددا على أن الجميع، يقع على عاتقه دور فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أقلها الجلوس في المنزل، والتزام تعليمات الجهات الصحية.

وأضاف جسار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوباء خطير، ولكن علينا أن نكون أقوياء، ويكون لدينا أمل في أن يكون الغد أفضل مما هو عليه الحال الآن، متابعا: "الوباء مش مخلي حد بس، أملنا بكرة يكون أفضل وإن شاء الله يمر بخير إن شاء".

وناشد جسار المواطنين جميعا، أن يلتزموا المنازل وألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى، "منذ أكثر من شهر لم أخرج من المنزل، والوضع خطير جدا، ولكن لا بد أن يكون لدينا أمل بأن الغد سيكون أفضل، وطالما أهل البيت على قلب واحد مش هيكون فيه ملل في البيت".