"يد بيد".. نقابة الإعلاميين تدشن حملة تبرع للعمالة غير المنتظمة

قررت نقابة الإعلاميين، إطلاق حملة للتبرع، تحمل إسم "يد بيد"، تعمل على مناشدة كل أعضاء النقابة، للتبرع لصندوق تحيا مصر، لصالح العمالة غير المنتظمة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذه الحملة، تأتي إنطلاقا من المسؤولية المجتمعية لنقابة الإعلاميين، وفى ظل الأزمة الحالية، التي يجب على الجميع، أن يتكاتف ويتجرد من ذاته.

وأوضحت النقابة، أن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، دعا مجلس إدارة النقابة، إلى اجتماع عاجل لمناقشة كيفية مساهمة النقابة وأعضائها، فى التبرع لصندوق تحيا مصر، لصالح العمالة غير المنتظمة.

أعضاء المجلس يتبرعون بنصف راتبهم الوظيفي بصفتهم الإعلامية

وأسفر الإجتماع، عن تدشين حملة التبرع، والبدء بأعضاء مجلس إدارة نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، للتبرع بنصف راتبهم الوظيفي بصفتهم الإعلامية، بالإضافة إلى استقبال المتبرعين بمقر النقابة، لتلقي التبرعات وإيداعها بصندوق دعم مصر، من خلال مندوب له لتلقى التبرعات.

وتابع البيان: "هذا وتهيب نقابة الاعلاميين بكافة أعضائها أن يكونوا على قدر الحدث والمسؤولية والإنسانية، من خلال تبرعهم ودورهم المهم والتوعوي، إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن مصرنا الحبيبة".