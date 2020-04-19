جايلان تغني للجمهور "أون لاين" على أنغامي

أعلنت الفنانة المغربية جايلان، عبر حسابها على الانستجرام، سهرة فنية ستجمعها مع جمهورها، اليوم الأحد 19 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، على الحساب الرسمي لتطبيق أنغامي.

ونشرت جايلان، ستوري تحمل تفاصيل الحفل، وعلقت "شنو تبغيوني نغني ليكم غدا".

وكان تطبيق الموسيقى "أنغامي"، أطلق عدة خدمات لمواجهة ومحاربة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في إجبار عدد كبير من الناس، في الجلوس في منزلهم، للتقليل من الإصابة به، منها سهرة من البيت مع أنغامي، وهي ستكون من خلال بث مباشر عبر تطبيق انغامي بموقع انستجرام مع أحد الفنانين المشاهير من منزلهم، وسيقوم الفنان بتلبية طلبات المستمعين.

الجدير بالذكر، أن الفنانة المغربية جايلان، أطلقت مؤخرا أغنية تحمل اسم "شي وقات"، التي تتحدث عن الصعوبات والأوقات العصيبة التي تمر بحياة الإنسان، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية، واحتلت الأغنية الطوندونس المغربي.