بعد إطلاقه خدمات تواجه كورونا.. خطوات إنشاء حساب على تطبيق أنغامي

منذ أن بدأ فيروس كورونا المستجد، الانتشار في الكثير من دول العالم، جرى إطلاق العديد من المبادرات، التي تحث المواطنين على البقاء في المنزل، حتى تتمكن السلطات من مواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

ولتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، وفرت العديد من التطبيقات، العديد من سبل الترفيه والتسلية، لقضاء وقت ممتع في المنزل.

وجاء تطبيق الموسيقى "أنغامي"، مطلقا عدة خدمات لتشجيع عدد كبير على الجلوس في منزلهم، للتقليل من الإصابة به، مثل "الأيادي الموسيقية، من بيتي، بودكاست، سهرة من بيتي مع أنغامي".

وتستعرض "الوطن"، خطوات إنشاء حساب على تطبيق أنغامي، لقضاء وقت ممتع ومسلِ في المنزل، بسماع الموسيقى المفضلة:

1- بعد الدخول على التطبيق، تظهر الصفحة الرئيسية، التي تحتوي على عدة اختيارات، من ضمنها تسجيل الدخول الموجوده أعلى يمين الصفحة، التي تعني إنشاء حساب على التطبيق.

2- بالضغط عليها، تظهر قائمة تتيح للمستخدم، تسجيل الدخول عن طريق عدة طرق.

3- لتسجيل الدخول من خلال إيميل fceebook، يجب أن يكون مفتوح على الجهاز المستخدم، وإذا لم يكن مفتوحا، يمكن كتابة الإيميل وكلمة المرور الخاصة به.

3- ولتسجيل الدخول من خلال حساب جوجل، يتم إدخال الإيميل الخاص بالمستخدم، وكلمة المرور الخاصة به.

4- كما يمكن تسجيل الدخول، من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم إرسال كود الاستخدام الخاص على رقم الهاتف، وبعد إرساله يدخله المستخدم على التطبيق، ثم يبدأ استخدام الإيميل.

5- وفي حالة الرغبة بتسجيل الدخول من خلال تطبيق تويتر، يمكن الضغط على "اختيار آخر لتسجيل الدخول"، والنقر على حساب تويتر، وإدخال الإيميل الخاص بالمستخدم على حساب تويتر.