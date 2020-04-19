تورتة وأغاني و"رد جميل".. حفل تخرج لمصريين بعد انتهاء مدة الحجر الصحي

في الوقت الذي تخلت فيها بلدان عن أبنائها، وتركت خلالها بلاد مواطنيها، عرضه لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لم يجد مجموعة من المصريين العائدين من أمريكا، سوى بلدهم مصر ليحتويهم، وتطمأن القلب الذي شاب قلوبهم وشوش على عقولهم خيفة من الإصابة بالوباء الفتاك، ليعودوا إلى أرضها في أمان، قبل أن يجري عزلهم.

داخل الحجر الصحي في مرسى علم، جرى عزل مجموعة مصرية، وصلت يوم 4 إبريل الحالي، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الدولة المصرية، وأوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتي تقتضي بالحجر لمدة 14 يوما، قبل أن يقرروا أن يردوا الجميل لبلدهم، الذي استضافهم على نفقة صندوق تحيا مصر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعر بالجميع، حينما قرر تحمل الصندوق تكاليف الإقامة في الحجر الصحي، وفقًا لما قالت إيمان وهمان، منسق الجالية المصرية فى نيويورك، لافتة إلى أنه المتعافون حاولوا رد الجميل لبلادهم، من خلال التبرع بمبالغ لصندوق تحيا مصر.

عقب التأكد من خلو المجموعة المصرية من الإصابة بكورونا، نظموا حفل تخرج لهم من فندق "ثري كورنر"، وتبرعوا خلالها بمبلغ للعاملين بالفندق، الذين سهروا على خدمتهم، ثم نسقوا التبرعات "أونلاين"، لصندوق تحيا مصر بالجنيه والدولار، وفقًا لما قالته "وهمان".

مجموعة المصريين العائدين كانوا جميعًا من الطلاب العالقين، والذين طالبوا العودوة لمصر، فكان الرد باحتضان بلدهم، واستقبالهم بشكل رائع في مرسى علم، ثم مكوثهم في الفندق دون أن يؤرقهم شيء، ما دفعهم وفقًا لمنسقة الجالية المصرية فى نيويورك، أن يردوا الجميل لبلدهم.

تروي "إيمان"، أن مبادرة رد الجميل جاءت بالتنسيق مع وزير الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، وبالاتفاق مع مدير الفندق، واحتوت على "تورتة" وحلوى وأغنيات، وأجواء مليئة بالسعادة والبهجة.