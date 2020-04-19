أستاذ مناعة: أجهزة الأشعة المقطعية قد تنقل كورونا إذا لم تعقم

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن دواء أفيجان، الذي استوردت مصر عينات منه، من اليابان، يعتبر أحد الأدوية الحاصلة على تصريح استخدام منذ 2014 في اليابان، حيث استخدم في التجارب السريرية ونجحت، وأظهرت الكثير من النتائج الرائعة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، على شاشة "CBC"، أنه مطمئن لدواء أفيجان، وقد أثبت نتائج رائعة، ومن الممكن أن تشفى الحالات الخطيرة بسبب هذا الدواء، موضحًا أن العالم في حاجة إلى مزيد من الاختبارات، لكشف الإصابات عن فيروس كورونا.

وتابع: "بالنسبة للأشعة المقطعية والرنين، يجب تعقيمها من شخص إلى آخر، لأنها ممكن أن تنقل العدوى، ولا يكون التعقيم بشكل مبالغ فيه".

وواصل: "يجب أن نطعم الأطفال ضد الدرن، ويقال إن هذا التطعيم، يمنح نوعًا من الحماية ضد فيروس كورونا، وأي حد عنده معاد تطعيم يروح، لأن الحصبة ممكن تموت".