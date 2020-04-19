الشربيني عن التصوير في زمن كورونا: بننزل مرعوبين.. نفسنا نقعد في البيت

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن كواليس تصويرها مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، على شاشة "MBC مصر"، مؤكدة أن المسلسل يتم تصويره في أجواء صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، عبر خاصية "لايف فيو"، في برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBCمصر": "حاجة صعبة جدا، إحنا نازلين من البيت مرعوبين، وخايفين زي باقي الناس، ونفسنا نكون قاعدين في البيت وسط أهلنا، لكن غصب عننا عشان فيه التزامات".

مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.