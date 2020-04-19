دينا الشربيني: وضع عمرو دياب موسيقى "لعبة النسيان" طمأني على نجاح المسلسل

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث وجه حديثه للفنانة دينا الشربيني، قائلًا: "إن شاء الله المسلسل ناجح، طالما عمرو دياب حط إيديه فيه"، فردت ضاحكة: "إن شاء الله ما هو ده اللي مطمني.. إن شاء الله ينجح".

فيما مازح أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، الفنانة دينا الشربيني: " إن شاء الله هنخلص المسلسل وهاجي أنافس الهضبة في بعض الألعاب الرياضية، أنا رياضي قديم".

وكان الفنان عمرو دياب، وضع الموسيقي التصويرية للمسلسل، الذي يتم تصويره حاليا، ليعرض في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.