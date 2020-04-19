البابا تواضروس يمازح الأقباط: جربوا طعم العيد في جو العائلة مع الفسيخ

طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أقباط مصر، بالتزام المنازل في عيد القيامة وقضاء شم النسيم مع الأسرة، مازحًا: "جربوا طعم العيد في جو العائلة والأسرة مع الفسيخ"، مؤكدًا أن فرحة عيد القيامة، لا تحدها حدود، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "تواضروس"، في عظة قداس عيد القيامة المجيد، الذي صلاه بدير الأنبا بيشوي، أن مصر تنبهت مبكرًا للفيروس، بل اتخذت إجراءات احترازية كثيرة، للتقليل من خطر انتشاره، مستطردًا: "لدينا يقين في الله أن يرفع هذه المخاوف والمتاعب الكبيرة".

وهنأ البابا تواضروس الثاني، المسلمين باقتراب شهر رمضان الكريم، مقدمًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على برقية التهنئة التي أرسلها، والتي بعثها لكل المسيحيين في جميع أنحاء العالم، وكذلك رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والرئيس المؤقت سابقا عدلي منصور.