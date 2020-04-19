وزير التعليم عن مشروع بحث الطلاب: "مش رسالة دكتوراه.. ده موضوع تعبير"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت خلال شهر واحد، مكتبة رقمية زاخرة بالمصادر العلمية، بها مناهج من أول كجي1، حتى الصف الثالث الثانوي، ودخل عليها حتى الآن، أكثر من 60 مليون طالب، وهذا يؤكد أن مصر بخير، والطلاب بخير، ومازالوا لديهم شهية التعليم، وقادرون على ذلك، رغم كل ما يقال " الأرقام مبتكدبش"، على حد قوله.

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، جرى تصميمها من أجل أدائها الكترونيا من داخل المنزل، وتم تجريبها، وسيتم الصف الأول الثاني، إنهاء امتحاناتهم يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتقدم أكثر من 600 ألف طالب في الأسبوع الماضي، لأداء الامتحانات الكترونيا، وسيصلوا لـ1.2 مليون طالب مع نهاية مايو المقبل، وهو مجموع طلاب الأول والثاني الثانوي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم تصميم مشروعات بحثية بشكل متدرج عمريًا، موضحًا أن تلك المشروعات، هي البديلة عن امتحانات الترم الثاني، الذي كان يتم في اللجان وبإشراف مراقبين داخل المدرسة، ولكن هذا المشروع، أبسط من الامتحانات بكثير، "مش لازم الطالب يعمله في ساعتين أو ثلاثة زي الامتحانات، ده ممكن يعمله في ثلاثة أسابيع أو أربع أسابيع، وممكن لوحده أو مع أصدقائه من داخل المنزل".

وأوضح شوقي، أن كل الكتب والمنصات الإلكترونية، ستكون متوفرة للطلاب، أثناء إجراء البحث، فضلًا عن الكتاب المدرسي، "أعتقد أن مفيش أكتر من كده، عشان نسهل على الناس، البحث ليس ألا موضوع تعبير طوله صفحتين أو ثلاثة أو أربعة، مش مشروع تخرج من دكتوراه يعني".

وتابع: "احنا من خلال البحث، بنحاول نعلم الطفل ومش عاوزين حد تاني يعملهوله، ولو حد من الأهل إيده بتاكله ونفسه يساعده، يحاول يسيبه يعمله لوحده، عشان نعرف الطالب نجح في إيه، ومحتاج مساعدة في إيه، بنشوف من خلال البحث، نقدر نساعده في إيه مش عشان نسقطه".