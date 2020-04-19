رئيس جامعة أسيوط عضوا بلجنة متابعة تنفيذ قرارات "الأعلى للجامعات"

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعضويته في اللجنة التي شكلها المجلس برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والموكلة بمتابعة تنفيذ قراراته المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني وتلقي أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد.

يأتي في ضوء سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في تلك الآونة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى حفظ وحماية المصريين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص الدكتور "الجمال" على التأكيد أن تلك اللجنة تضع الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب على رأس أولوياتها في تلك الآونة من خلال اتخاذها لكافة التدابير والإجراءات اللازمة للتيسير عليهم والعمل لصالحهم ولصالح مستقبلهم بما يضمن لهم انتهاء الفصل الدراسي الثاني على نحو يسير بدون أية صعوبات أو عراقيل.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن اللجنة تهدف إلى التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض على المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كذلك رؤساء جامعات حلوان، المنصورة، فضلاً عن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا)، الدكتور صديق عب السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور حسن أحمد محمدين مستشار وزير التعليم العالي لشؤون المعاهد، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.