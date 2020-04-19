ترامب: فوز بايدن في الانتخابات يعني سيطرة إيران والصين على أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن فوز المرشح جو بايدن، في الانتخابات المقبلة، سيتيح الفرصة لإيران والصين للسيطرة على الولايات المتحدة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الأوضاع عن فيروس كورونا، إنه انسحب من الاتفاق النووي لأنه كان فظيعا جدا، مشيرا إلى الصفقات الكبيرة التي أجراها مع الصين والرسوم التي فرضها عليها، وأجبرها على دفع مليارات الدولارات للولايات المتحدة الأمريكية والتي صبت في صالح المزارعين الأمريكيين.

وأضاف أن "الإيرانييين كانوا يودون التحدث وكنا سنعقد اتفاقا، إلا أن تدخل جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في عهد الرئيس باراك أوباما، مع الجانب الإيراني أسهم في عرقلة المفاوضات".

وقال: "جون كيري صاحب الاتفاق النووي الأغبى على الإطلاق منحهم 150 مليار دولار نقدا، وكان حجم هذه الأموال مثل هذه الغرفة عشر مرات".