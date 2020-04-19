حملات على الحدائق لمنع أي تجمعات في شم النسيم بالقاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض الله، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن هناك توجيهات من مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات في فترات الحظر لرفع تراكمات القمامة، موضحًا أنهم قاموا بإجراء اصطفاف للمعدات.

وأكد "عوض الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، الاستمرار في حملات إزالة التعديات، مؤكدًا أن أزمة كورونا لم تعيقهم عن ممارسة عملهم، ومنوهًا بشن حملات من فجر الاثنين على كل الحدائق والمتنزهات لمنع أي تجمعات في شم النسيم.

وأشار المتحدث باسم محافظة القاهرة، إلى أنهم بدأوا رفع تراكمات في منطقة شرق القاهرة، ويتابعون إجراءات غلق الأسواق، فضلًا عن تعقيم أكثر من 1000 منشأة يوميًا.