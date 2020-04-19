عميد طب القاهرة تكشف عن إصابة وكيل الكلية بكورونا: المصدر غير معروف

كشفت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب جامعة القاهرة، عن إصابة وكيل كلية الطب، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مصدر العدوى الخاص الذي نقل الفيروس لوكيل كلية طب قصر العيني، غير معروف.

وأشارت إلى أنه عانى من أعراض المرض، ولم يتوقع إصابته بفيروس كورونا، متمنية له الشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.