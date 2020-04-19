مسجدك في بيتك.. الإفتاء عن تجمعات الصلاة على أسطح المنازل: لا تجوز

أطلقت دار الإفتاء المصرية حملة تحت مسمى "مسجدك في بيتك"، لحث المواطنين على الالتزام بتعليمات الدولة ومنع التجمعات، وتعليق صلاة الجماعة والجمع.

وذكرت الدار، عبر صفحتها الرسمية، أنّ ما نراه من دعوات البعض للتجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة فهذا لا يجوز في هذا الوقت، موضحة أنّ تلك الدعوات تعرض حياة الناس للخطر: "نحذر الجميع من عمل تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك من أجل صلاة التراويح".

وأضافت: "الزم بيتك وصلّ مع أسرتك فالالتزام بالتعليمات واجب شرعي". ودعت الدار المصريين للمشاركة في هاشتاج "مسجدك في بيتك"، قائلة: "شارك في حملة دار الإفتاء المصرية بعنوان مسجدك في بيتك".