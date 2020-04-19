ضبط مخزن منظفات ومطهرات غير مرخص في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مخزن منظفات ومطهرات طبية بناحية سرس الليان، لإدارته بدون ترخيص.

وأكد المحافظ التحفظ على 4 أطنان كلور، وطن حمض الكبرتيك المركز، وكمية من المنظفات والمطهرات.

وأشار "أبو ليمون"، إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مستلزمات طبية بشبين الكوم، حيث تم التحفظ على 3000 جوانتي، و600 عبوة ماء أكسجين مجهول المصدر ،وذلك خلال الحملات التفتيشية لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، فى ظل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 168 محضرًا تموينيًا، تنوع ما بين 65 محضر مخالفات، ومخابز و103 محضر أسواق.

وأضاف المحافظ بأنه تم تحرير محضري جنح بناحية سرس الليان ضد أصحاب مخابز بلدي، للتصرف في 4 أطنان دقيق بلدي، وتحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن بناحية سرس الليان، لإدارته بدون ترخيص.