تموين المنوفية تحرر محضرين ضد مخابز تصرف أصحابها في 4 أطنان دقيق

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط مخزن منظفات ومطهرات طبية بناحية سرس الليان، لإدارته بدون ترخيص، والتحفظ على 4 أطنان كلور، وطن حمض الكبرتيك المركز، وكمية من المنظفات والمطهرات.

وأشار إلى أنه جرى تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مستلزمات طبية بشبين الكوم، والتحفظ على 3000 جوانتي و600 عبوة ماء أكسجين مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملات التفتيشية لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 168 محضرا تموينيا تنوع ما بين 65 محضر مخالفات مخابز، و103 محاضر أسواق، وأضاف المحافظ أنه جرى تحرير محضري جنح بناحية سرس الليان، ضد أصحاب مخابز خبز بلدي، للتصرف في أربعة أطنان دقيق بلدي، وتحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن بناحية سرس الليان، لإدارته بدون ترخيص، وجرى التحفظ على 8 أطنان أرز وطن مكرونة، كما جرى تحرير محضر ضد صاحب محل مواد غذائية بأشمون، والتحفظ على 750 كجم دقيق مجهول المصدر.