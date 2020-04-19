توريد 1320 طن قمح لصوامع وشون المنوفية خلال 4 أيام

أعلن، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توريد ما يزيد عن 1320 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، حيث بلغ ما تم توريده اليوم 19 الأحد ما يزيد عن 574 طنًا، مشيرًا إلى أن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

ووجه محافظ المنوفية اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة.