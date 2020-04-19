عن ظهور الخفافيش بمنزل.. رئيس مدينة ناصر: عدد محدود وتعاملنا معها

أكد المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، اليوم، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه ظهور عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور بقرية بني زايد التابعة لدائرة المركز، بما يضمن عدم ظهورها مرة أخرى.

وأشار إلى أنه فور تلقي شكوى من أحد الأهالي بوجود عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور بقرية بني زايد، تم التحرك على الفور برفقة مسؤولين من الإدارة الزراعية والبيطرية بالمركز، وتم العثور على عدد محدود، وتم تفريقه بمجرد دخولنا للمنزل.

وتابع: تم غلق جميع منافذ وأبواب المنزل بشكل كامل، وكذلك جميع الفتحات التي قد تسمح بدخول أو خروج ذلك الطائر، قبل أن يتم رش تركيبة تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة الزراعية والبيطرية داخل المنزل.

وأضاف: "لا داعي للقلق أو الذعر، واطمئن أهالينا تمامًا، لأن ما تم العثور عليه عدد محدود للغاية، وتم التعامل معه، إضافة إلى غلق المنزل وأخذ تعهد على صاحبه برشه وتعقيمه ما بين الفترة والأخرى.

وأثار ظهور عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، قلق وخوف عدد من الأهالي، عقب ربط بعض التقارير أنه وراء ظهور فيروس كورونا المستجد بالخارج.